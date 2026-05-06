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Venezuela consigna documentación ante la CIJ por controversia del Esequibo

By Lubin Molero
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Venezuela audiencias en la CIJ Esequibo
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El canciller de la República de Venezuela, Yván Gil, informó desde La Haya sobre la entrega formal de la documentación que sustenta la postura venezolana en el segundo día de audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el Esequibo.

La delegación presentó una serie de tomos, mapas y archivos históricos que conforman la memoria del país en el proceso legal relacionado con el territorio de la Guayana Esequiba.

 

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Venezuela audiencias en la CIJ Esequibo

Durante su pronunciamiento, el representante venezolano reiteró el rechazo al Laudo Arbitral de París de 1899. Calificándolo como un acto carente de validez para la nación.

En su lugar, subrayó que el Acuerdo de Ginebra de 1966 permanece como el único instrumento vigente reconocido por el Estado. Para de tal manera alcanzar una solución mediante la negociación directa con Guyana. El canciller destacó que estas acciones responden al mandato del referéndum consultivo y buscan la reivindicación de los derechos soberanos sobre la zona en reclamación.

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