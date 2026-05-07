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El mundo de la música llanera lamenta el fallecimiento de «El Tigre de Payara», emblemático cantautor y coplero apureño. José Francisco Montoya, «su nombre natal» fue pilar fundamental del folclore venezolano.

Montoya destacó durante décadas por su dominio del pasaje sabanero y el contrapunteo. Llevando los ritmos de la sabana a escenarios internacionales durante su extensa trayectoria profesional.

Fallece «Tigre de Payara»

Nacido en San Juan de Payara, su obra fue reconocida oficialmente como Bien de Interés Cultural debido a su aporte en la difusión de la identidad llanera a través de temas icónicos como «Apure en un viaje» y «Romance Apureño».

Hasta el momento no se han revelado las causas de su fallecimiento, el cual ha generado numerosas manifestaciones de pesar entre colegas y seguidores del género. La partida del artista deja un vacío significativo en la cultura popular venezolana, donde su voz permaneció como referente de la música recia.

Tenía 82 años de edad.

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