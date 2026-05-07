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Tienen inmensas bondades medicinales, tanto para el cuerpo y hasta para el cabello. Empezando que una infusión puede ayudarte para frenar la caída del cabello, solo debes dejar enfriar y luego aplicarla por varios días.

Las hojas del árbol de guayaba (Psidium guajava) poseen propiedades medicinales destacadas, principalmente como antidiarreico, antioxidante, antimicrobiano y antiinflamatorio. Útiles para tratar problemas gastrointestinales, regular el azúcar en sangre y mejorar la salud capilar o de la piel.

Hojas del árbol de guayaba

Su té o infusión ayuda a reducir cólicos, mejorar la flora intestinal y disminuir el colesterol.

Salud Digestiva: Son excelentes para cortar la diarrea (gracias a su efecto astringente), aliviar dolores estomacales, cólicos y reducir la inflamación abdominal.Control de la diabetes.

Ayudan a reducir los niveles de glucosa en sangre, mejorando la resistencia a la insulina.

Combaten bacterias como E. coli y Staphylococcus aureus.

Se usan para aliviar infecciones de la piel, dolor de muelas y gingivitis.

Como tónico facial, ayuda a combatir el acné y los puntos negros.

Ayudan a reducir el colesterol malo (LDL) y a controlar la presión arterial.

¿Cómo Utilizarlas?

Solo tienes que tomarlas del árbol, lavar muy bien las hojas, entre 6 y 10 de ellas, poner en agua a hervir. Puedes tomarlo, como aplicarlo en el rostro o en el cuero cabelludo.

Contraindicaciones: No se recomienda su uso excesivo en mujeres embarazadas o lactantes. Puede causar estreñimiento si se consume en exceso. Evitar en personas con colon irritable.

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