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Nubosidad y poca brisa en los estados centrales, especialmente en los estados Aragua, Miranda como en Carabobo. El estado del tiempo hoy 7 de mayo de 2026 en Venezuela nos indica nubosidad fragmentada en horas de la mañana en el centro del país.

Venezuela* amanece con nubosidad fragmentada en buena parte de su extensión, con posibles lluvias o lloviznas dispersas en áreas de *nuestra Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, sur de Monagas/Anzoategui, sur de Guárico, Apure, Barinas y sur del Zulia*.

Como en el sur de Bolívar/Amazonas, norte de Guárico, Barinas, Portuguesa, Lara, partes de Falcón, Mérida, Trujillo y Zulia. Esto en horas de la mañana de hoy lunes 20 de abril indicó el INAMEH en su primer boletín.

En horas de la tarde se esperan lluvias en la región llanera comprendida en los estados Portuguesa y Barinas. Al igual que en la región andina en los estados Trujillo, Barinas como en Mérida. Mientras se esperan chubascos en Yaracuy, sur de Lara y parte de Cojedes.

Estado del tiempo hoy 7 de mayo de 2026

Temperaturas sobre los 37 grados y 39 grados en estados como Guárico, Anzoátegui, Monagas y Bolívar. Sobre los 34 grados en algunas zonas del centro del país, Aragua, Carabobo como en los estados occidentales.

Ocho grados se esperan en horas de la madrugada en las zonas montañosas del estado Mérida. En zonas de montaña del centro del país se esperan cerca de 25 grados en horas de la madrugada.

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