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Seguro el nombre te ha llamado la atención, la urbanización está ubicada en la zona norte y es una de las áreas más conocidas de la ciudad. Pero el origen del nombre Mañongo tiene su historia en nuestro estado Carabobo.

Este sector ubicado en el municipio Naguanagua (colindante con Valencia), proviene de la evolución histórica y lingüística de la zona, la cual fue un asentamiento colonial. Conocido originalmente como «Maflongo» o «Mal’longo» en los siglos XVI y XVII.

Raíces Coloniales: esta zona era parte del Valle de Valencia y constituyó un camino indígena, convirtiéndose más tarde en tierras de conquistadores y colonizadores.

Origen del vocablo: A finales del siglo XVI, específicamente hacia 1596, estas tierras fueron objeto de apropiaciones coloniales. Mencionándose la zona bajo la denominación de «Maflongo». Con el paso del tiempo, la pronunciación derivó a «Mañongo».

Mañongo en Valencia

Ubicación Histórica: Históricamente, se le conoció como parte de la «Valencia de la otra Banda» o en la zona de expansión hacia el sector Bárbula y el actual Trigal.

Actualmente, es una de las zonas residenciales y comerciales más importantes del norte de la zona metropolitana de Valencia, conocida por ser la ubicación del C.C. Sambil Valencia.

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