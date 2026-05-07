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El Ministerio de Salud junto al Gobierno Nacional que dirige la presidenta encargada Delcy Rodríguez informaron sobre la vacunación contra la fiebre amarilla. El gobierno amplió la misma de cuatro a diez estados en el país.

Rodríguez anunció la expansión del plan de vacunación, esta decisión obedece a una mayor cobertura inmunológica. Ya la misma había empezado en las entidades como Aragua, Barinas, Portuguesa y Lara.

Indicó Carlos Alvarado, titular de salud en el país que hay suficientes insumos para desarrollar dicho plan de inmunización. Ahora se suman los estados como Guárico, Monagas, Sucre, Apure, Yaracuy y Cojedes.

Venezuela extiende vacunación contra la fiebre amarilla a diez estados

Dijo Alvarado que se han administrado 793 mil 455 dosis en los cuatro estados iniciales que estaban en el plan. Destacó que se sumaron al plan un total de 15 mil estudiantes universitarios.

Estos se han sumado a la formación para la aplicación de las dosis. Dijo la presidenta encargada que se ha brindado la atención debida al sistema de salud venezolano.

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