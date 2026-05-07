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Un nuevo caso de femicidio fue reportado por las autoridades del estado Miranda. El hecho ocurrió en el edificio Urica, en la Rosaleda Sur en San Antonio de Los Altos. Un hombre asesinó a su mujer y a su hijo de dos años.

Edwuin Ernesto Torres Bastidas asesinó a su pareja y a su hijo, luego de esto se provocó varias heridas con el objetivo de quitarse la vida. La dama fallecida quedó identificada como María Ámbar Velásquez de 33 años y su hijo Maximiliano Torres Velásquez.

La pareja al parecer discutió fuertemente hasta que el sujeto atacó a la mujer con un arma blanca como al niño. Estos fueron encontrados sin vida en la sala del apartamento, y ambos cadáveres fueron llevados a una sede de medicina forense.

Hombre asesinó a su mujer y a su hijo de dos años en el estado Miranda

Los vecinos enseguida reportaron el hecho a las autoridades, el sujeto fue encontrado aun con signos vitales y fue llevado de inmediato a un centro de salud. El estado de salud del sujeto agresor es reservado.

Indicó el diario Avance que la pareja y su pequeño hijo tenían tres meses de haberse mudado al apartamento. La mujer era fisioterapeuta y estaban alquilados en el edificio. El carro del hombre, un Chevrolet Cruze fue destrozado por residentes de la zona y un familiar de la dama.

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