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En la red social de Whatsapp se hizo viral un supuesto oficio de la Corporación Eléctrica Nacional la cual es falsa. En la misma se informa sobre cortes de 10 horas además de otros planes eléctricos.

Fake news sobre horarios de cortes, el oficio es supuestamente del Plan de Ahorro Energético. Y se hizo viral luego de que se cumplieran 45 días de los anuncios hechos por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El oficio se hizo viral en grupos de condominios.

El comunicado no está en las cuentas oficiales de Corpoelec, y sería el segundo fake news que hacen este año sobre supuestos cortes eléctricos. En el mismo se dice que el tiempo de duración sería de tres semanas.

Fake news sobre horarios de cortes de Corpoelec

Además, el contenido difundido presenta señales de desinformación: no incluye fecha de emisión. El mismo carece de una fuente verificable de la corporación eléctrica y muestra errores de redacción.

Hacemos el llamado a las personas a no dar difusión de estos materiales en los estados de Whatsapp como a no publicarlos en grupos y menos a enviarlos a otras personas. Siempre verificar en las redes sociales de las empresas públicas.

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