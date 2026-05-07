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Hay que conocer a fondo sobre ella y es que la diabetes tipo 2 suele desarrollarse lentamente. Los síntomas incluyen sed excesiva, micción frecuente, hambre extrema, cansancio, visión borrosa y cicatrización lenta de heridas.

A menudo, los síntomas son leves o inexistentes en las primeras etapas, por lo que muchas personas son diagnosticadas mediante pruebas de detección.

Aumento de la sed (polidipsia) y de la micción (poliuria): Necesidad de ir al baño con más frecuencia, especialmente por la noche.

Síntomas de la diabetes tipo 2

Hambre extrema (polifagia): Incluso después de comer.

Falta de energía constante.

Visión borrosa: Problemas repentinos para enfocar.

Cicatrización lenta: Heridas, cortes o infecciones que tardan en curar.

Infecciones frecuentes: Infecciones de piel, encías o vejiga.

Entumecimiento u hormigueo: Sensación de «alfileres y agujas» en manos o pies.

Manchas oscuras en la piel: A menudo en cuello o axilas (acantosis nigricans).

Es fundamental realizarse chequeos si se presentan estos signos de alarma, ya que la diabetes tipo 2 puede desarrollarse durante años sin ser detectada. La detección temprana es crucial para prevenir complicaciones a largo

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