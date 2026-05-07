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El Comisario Douglas Rico dio a conocer un caso en el estado Miranda, un hombre discutió con su vecino y lo asesinó con un tiro de escopeta. Funcionarios de la Delegación Municipal Guarenas, realizaron las pesquisas relacionadas al homicidio de Roberto Manuel Pérez Key (57).

Tras ser lesionado en la Población de Araira, sector Vega Redonda, parroquia Bolívar, municipio Ezequiel Zamora, estado Miranda. Siendo llevado al Hospital Doctor Domingo Luciani, parroquia Petare, donde falleció, logrando la captura del victimario.

Discutió con su vecino y lo asesinó con un tiro de escopeta

Se pudo conocer que Roberto, había sostenido una discusión con Jhonny José Machado Aladejo (40), por problemas vecinales; sin embargo, luego de culminar este se fue y retornó a los pocos minutos.

Portando un arma de fuego tipo escopeta y le disparó, dejándolo herido de gravedad, siendo trasladado al hospital, donde falleció. Al ser detenido, se recuperó un Keeway, Horse 150, placas: AF6M22R, propiedad del victimario; quedando el caso a la orden del Ministerio Público.

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