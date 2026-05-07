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La cantante colombiana Shakira anunció este jueves que su nuevo tema titulado «Dai Dai» será la canción oficial del Mundial 2026, a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.

A través de un video compartido en colaboración con la FIFA World Cup, la artista confirmó que el lanzamiento mundial del sencillo se realizará el próximo 14 de mayo. Marcando así su regreso a los escenarios del máximo evento futbolístico.

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Shakira la canción del Mundial 2026

El material audiovisual, grabado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, ofrece un primer vistazo de la producción donde la barranquillera aparece acompañada por un grupo de bailarinas y elementos deportivos.

Con esta participación, Shakira suma su tercera intervención en himnos oficiales de la FIFA. Recordando el éxito global de «Waka Waka» en Sudáfrica 2010 y «La La La» en Brasil 2014. El anuncio ha generado gran expectativa entre la fanaticada, quienes esperan la pieza completa para el inicio del torneo entre junio y julio.

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