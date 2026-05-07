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Un sujeto identificado como Luis Armando Peralta Pérez, de 35 años, falleció tras un intercambio de disparos con funcionarios de la Policía del Estado Carabobo en Naguanagua.

El suceso ocurrió específicamente en las adyacencias de la Universidad de Carabobo. Durante labores de patrullaje preventivo, una comisión de la Brigada Motorizada avistó a dos individuos que, al recibir la voz de alto, habrían accionado armas de fuego contra los oficiales.

Intercambio de disparos en Naguanagua

En el suceso, Peralta Pérez resultó herido y fue trasladado al Hospital Dr. Ángel Larralde, donde ingresó sin signos vitales. Mientras, el segundo implicado logró huir hacia el sector Simón Bolívar.

De acuerdo con el reporte oficial, el fallecido poseía 17 registros policiales por delitos como robo, tráfico de sustancias ilícitas y materiales estratégicos. En el lugar, comisiones del CICPC incautaron una pistola calibre .380 con cartuchos percutidos.

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La comisión notificó el procedimiento a la Fiscalía con competencia en Derechos Fundamentales.

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