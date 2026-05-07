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A través de un comunicado el Gobierno nacional informó este jueves 7 de mayo que la demanda eléctrica en Venezuela registró un pico de 15.579 Megavatios (MW), la cifra más alta reportada en los últimos nueve años.

Las autoridades atribuyeron este incremento a la persistencia de altas temperaturas en el territorio y al dinamismo de la actividad económica durante el año.

Comunicado de la demanda eléctrica en Venezuela

Ante este escenario, el Ejecutivo anunció el despliegue de equipos técnicos para ejecutar maniobras de estabilización en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Como parte de las medidas inmediatas, se ratificó la prohibición absoluta de la minería digital en todo el país. Advirtiendo sanciones legales para quienes realicen esta actividad de forma ilícita. Asimismo, se hizo un llamado al sector privado que posea plantas de generación propia a utilizarlas de manera responsable ante el pronóstico de calor para las próximas 48 horas.

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Convocatoria para Plan de Recuperación Eléctrica

El comunicado también detalla que a partir de mañana se iniciará una convocatoria nacional. Mismo que involucra a los sectores industrial, académico y científico para presentar el Plan de Recuperación y Transformación del Sistema Eléctrico Nacional (PRTSEN).

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