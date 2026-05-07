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Una colisión registrada la tarde de este miércoles 6 de mayo en el kilómetro 162 de la Autopista del Este dejó como saldo un fallecido y un lesionado.

El hecho ocurrió cuando una motocicleta impactó por la parte posterior a un vehículo en movimiento. El Hecho provocó que ambos ocupantes de la moto cayeran al pavimento. La información fue confirmada a través de un reporte audiovisual publicado por el Instituto Autónomo de Vialidad del Estado Carabobo (Invialca).

Fallecido tras colisión en la Autopista del Este

Paramédicos de vías rápidas brindaron los primeros auxilios al herido en el sitio. Posteriormente, una unidad de Invialca lo trasladó hasta el Hospital Central de Valencia.

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Al sitio acudieron equipos de operaciones viales y efectivos de tránsito de la DIATT y DVTT para realizar el levantamiento del siniestro y el peritaje correspondiente.

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