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Este jueves 7 de mayo se informó que fueron extraídos y trasladados los restos que permanecían en el Reactor nuclear Experimental RV-1 del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

La operación, realizada entre el 18 y el 29 de abril, tuvo como objetivo movilizar materiales que habían cumplido su vida útil. Esto luego del cese de operaciones del reactor en 1991 y su posterior clausura definitiva en 1997.

Reactor nuclear extraído en el IVIC

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el canciller Yván Gil, la medida se ejecutó luego de que los ataques registrados el pasado 3 de enero en las inmediaciones del IVIC. Estos habrían ocurrido —a escasos 50 metros de la instalación— incrementando el nivel de riesgo en la zona.

El proceso de contención y embarque hacia Puerto Cabello contó con la supervisión técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la colaboración de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA) de Estados Unidos y el Reino Unido. Con este traslado, el país cumple con los protocolos internacionales de salvaguardias y seguridad radiológica.

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