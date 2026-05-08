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Con el objetivo de fortalecer la conectividad entre Venezuela y el mundo, la Ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniella Cabello, junto a la Ministra del Poder Popular para el Transporte, Jacqueline Faría y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, anunciaron la apertura de la nueva ruta aérea Valencia-Bogotá, que será operada por la aerolínea colombiana Wingo los días martes, jueves y domingo a partir del próximo 14 de julio.

La titular de la cartera turística señaló que esta nueva ruta permitirá establecer un puente estratégico entre la región central de Venezuela con la capital colombiana, y se sumará a las más de 150 conexiones que posee el país con los demás países de la región por la vía aérea.

“Nos sentimos sumamente orgullosos de convertir a Valencia en el epicentro turístico de esta zona del país, que ahora contará con una nueva conexión con Bogotá, que no solo ayudará a conectar a dos países hermanos, sino que también nos permitirá recibir turistas de un país emisor, quienes llegarían a un destino natural como lo es Venezuela y puedan disfrutar todo lo que tenemos para ofrecer”, expresó.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto entre todas las instancias del Estado en abrir las puertas del país al mundo y que puedan conocer la realidad de Venezuela, en cumplimiento con lo establecido por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutado por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez.

“Venezuela no es solo paisajes hermosos, sino también un pueblo alegre dispuesto a atender a los visitantes con todo el cariño posible, es por eso que hacemos la invitación a que conozcan cada rincón de nuestro país, ya existen muchas otras aerolíneas interesadas en volver a operar aquí, y no solo en Valencia, sino también en otras ciudades importantes, y eso habla del posicionamiento que tenemos como destino”, dijo.

Por su parte, la Ministra del Poder Popular para el Transporte, Jacqueline Faría, resaltó el compromiso del sector público y privado en garantizar el desarrollo nacional frente a las dificultades presentadas en los últimos años.

“Nuestro país ha sufrido muchos inconvenientes producto de las medidas coercitivas unilaterales que se nos han impuesto, pero esa voluntad del sector público y privado ha ayudado a construir una unidad importante para la consolidación de una nación más fuerte, y creo que la creación de este puente aéreo va a generar eso”, agregó.

Por otro lado, el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, explicó que esta ruta ayudará a la proyección de la región en el plano internacional para el crecimiento de diversas áreas económicas.

“Carabobo sigue estando de moda, y estoy seguro que esta nueva conexión entre Valencia y Bogotá abrirá nuevos caminos, no solo para que los turistas conozcan nuestro estado, sino también para el establecimiento de alianzas comerciales que influirán de manera positiva en nuestra economía”, comentó.

Nueva ruta Valencia-Bogotá

A su vez, Jorge Jiménez, Vicepresidente Comercial y de Planificación de Wingo, explicó que el crecimiento de la demanda de pasajeros hacia Venezuela facilita la expansión de la empresa en el mercado nacional.

“Venezuela es un mercado estratégico para Wingo y una apuesta de largo plazo dentro de nuestra red. El anuncio de la ruta Valencia-Bogotá responde a una demanda real de los viajeros y representa un paso más en nuestro compromiso por ampliar las opciones de viaje entre Venezuela y Colombia con una propuesta de valor basada en precios bajos, flexibilidad y una experiencia confiable”, enfatizó.

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Jiménez también informó que seguirán evaluando la creación de nuevas rutas en el territorio nacional para el crecimiento de la conectividad aérea entre ambas naciones.

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