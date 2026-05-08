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El Real Madrid llega al clásico de este domingo contra el FC Barcelona, sumido en una crisis institucional, de vestuario y deportiva que amenaza con desbordarse.

Con el equipo a 11 puntos del liderato y la posibilidad de que el conjunto azulgrana se corone campeón en el Bernabéu, el ambiente en Valdebebas se ha tornado crítico. Esto debido a incidentes internos entre jugadores y una creciente fractura entre la plantilla y el cuerpo técnico.

Crisis en el vestuario del Madrid antes del Clásico

La tensión estalló este jueves 7 de mayo durante el entrenamiento, cuando los futbolistas Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaron un altercado casi físico.

A este incidente se suman reportes de una nula comunicación entre al menos seis jugadores y el técnico Álvaro Arbeloa. Además del malestar de la afición con Kylian Mbappé.

El delantero, máximo goleador del equipo pero actualmente lesionado, ha sido blanco de críticas por su falta de compromiso percibida tras viajar de vacaciones durante su recuperación.

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Club abre expedientes disciplinarios a Valverde y Tchouaméni

Ante la gravedad de los acontecimientos, el Real Madrid C. F. emitió un comunicado oficial informando la apertura de expedientes disciplinarios para ambos jugadores. La institución señaló que tomará resoluciones una vez concluyan los procedimientos internos correspondientes.

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Este escenario ha acelerado los rumores sobre un posible cambio en el banquillo, con el nombre de José Mourinho sonando con fuerza para intentar restaurar la disciplina en un vestuario que se encamina al Clásico en su momento más vulnerable.

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