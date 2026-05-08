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El suelo de San Diego está a punto de temblar. Tras una rueda de prensa que dejó claro que esta no es una exposición común, el Off Road Festival 2026 se declara listo para tomar Montemayor este 16 y 17 de mayo. No es solo barro y motores; es el epicentro de los negocios, la adrenalina y la cultura rústica más importante del país.

El hito: una camioneta a 53 metros de altura

Por primera vez en la historia de Venezuela, el cielo será testigo de una hazaña sin precedentes: un vehículo será elevado a 53 metros de altura en vivo. Este acto es la declaración de principios de un festival que este año ha decidido desafiar las leyes de la gravedad y las expectativas del público.

Más de 168 marcas: la ciudad del negocio automotriz

Con más de 168 marcas confirmadas, la Exposición Comercial se consolida como la vitrina más agresiva y rentable del mercado nacional. Gigantes de la industria se unen a corporaciones integrales para demostrar que el sector automotriz venezolano sigue creciendo.

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Vuelta a los orígenes

«Esta edición es un regreso a nuestras raíces», sentenció Demetrio Ziangos, director del evento. A través del Off Road Camp, un selecto grupo de expedicionarios que han devorado los rincones más remotos de nuestra geografía serán premiados como Off Roaders del Año y compartirán sus historias en una zona temática de campamento.

Cuatro pistas, un solo objetivo

Los asistentes vivirán la acción en cuatro frentes distintos:

Pista Test Drive: Para sentir el torque de las unidades nuevas bajo condiciones reales.

Montero Extremo: El desafío para los que no temen romper nada.

Rusty Track: El escenario de la velocidad pura, donde cerca de una centena de pilotos de todo el país disputarán dos válidas nacionales.

Karting off road

De Apache al poder del llano

El cierre de cada jornada será tan épico como la acción en pista. El sábado 16, la tarima principal explotará con la 5ta edición del Venezuela Rockin Fest, tributando a leyendas como Scorpions, Aerosmith, Bon Jovi y Hombres G, para luego dar paso al «Original», Apache, quien pondrá la lírica y el peso del hip hop nacional en lo más alto. El domingo 17, el broche de oro tendrá el sello de Vitico Castillo, garantizando que el festival cierre con el orgullo llanero a máxima potencia.

Información de entradas y stands en @offroadfestivaloficial

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