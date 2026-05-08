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Se sigue manteniendo el bitcoin en franca subida en los últimos días. El precio del dólar BCV hoy 8 de mayo de 2026: tendrá un valor de 499,86 bolívares y el euro en 588,09 bolívares. Dijo el Banco Central de Venezuela.

El lunes el valor del dólar será de 500,46 bolívares y el euro en 589,27 bolívares.

En cuanto al precio de la onza de oro se mantiene en 4.719,28 dólares para hoy. Este indicador se encuentra cercano de los cinco mil dólares. Sigue afectado por el conflicto que hay en el Medio Oriente de las últimas semanas.

También ha estado en alza el precio del petróleo el cual se encuentra hoy en 111,19 dólares. El crudo se mantiene en alza debido al conflicto del Medio Oriente. Este indicador ha estado en constantes picos entre los 98 y 116 dólares.

Se mantiene en recuperación el precio del biotcoin, el cual registra hoy un precio de 80.282,56, se sigue acercando a los 81 mil dólares. Este es uno de los indicadores más consultados en los últimos días.

Dólar BCV hoy 8 de mayo de 2026 pagaron el Bono Único Familiar del mes

Este miércoles 6 de mayo de 2026, el Ejecutivo nacional inició el pago del «Bono Único Familiar», correspondiente al mes en curso, a través de la Plataforma Patria.

A través de un mensaje en las redes oficiales del Canal Patria Digital se pudo conocer que el monto asignado a los beneficiarios es de Bs. 7.395 o US$ 14,98 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

La cifra dada tuvo un incremento de 4,22% en bolívares, en comparación con el pago realizado en el mes de abril de 2026, cuando el monto fue de Bs. 7.095.

Del mismo modo, el monto en divisas tuvo un aumento de 0,20% en comparación al mes pasado, cuando se ubicó en US$ 14,95.

Este bono es indexado, va dirigido a 6 millones de familias en Venezuela y es distribuido mensualmente, según destacó la página del Blog Patria.

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