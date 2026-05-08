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La legendaria interprete de la canción de los 80, Eclipse Total del Corazón, Bonnie Tyler se encuentra hospitalizada y en coma inducido. Tyler de 74 años está internada en un centro clínico de Portugal.

La artista tuvo que ser llevada de emergencia al centro de salud debido a una operación intestinal, dijo su equipo de prensa. La cantante que se encontraba de gira por varios países está en observación médica.

«Los médicos de Bonnie la han colocado en coma inducido para favorecer su recuperación. Les pedimos que respeten su privacidad en estos momentos difíciles»; señaló su portavoz, Judd Lander, en una declaración transmitida a la AFP.

Bonnie Tyler en coma inducido en Portugal

Tyler en los años ochenta logró un éxito mundial el cual sigue sonando, como solista ha consolidado su carrera. Los médicos esperan que evolucioné con el tratamiento que le están aplicando.

Los países que esperan por la artista son Reino Unido, además de Alemania y Austria. Otros artistas conocidos de los años ochenta han manifestado su solidaridad con Tyler. La cual goza del aprecio del mundo de la farándula.

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