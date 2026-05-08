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Ambulancias, como autoridades viales se encuentran atendiendo un hecho vial en el sur del estado Aragua. El siniestro ocurrió a las 6:20 de la mañana de hoy viernes 8 de mayo de 2026 en el sector Casupito.

El hecho dejó 17 lesionados, 15 personas mayores de edad y dos menores, el mismo fue atendido por los Bomberos de Aragua.

El accidente de autobús en la Carretera Cagua La Villa dejó varios lesionados, un bus Encava año 1987 quedó en la cuneta de la vía. El conductor del colectivo al parecer perdió el control de la unidad impactando contra los laterales de la vía.

Accidente de autobús en la Carretera Cagua La Villa en Aragua

El bus colores blanco con franjas tricolores laterales cubre la ruta Maracay Villa de Cura. Al lugar llegaron policías además de otros cuerpos de seguridad para atender la situación presentada.

Lista de lesionados

Menores de edad y jóvenes: Karen Oropeza (17), Leivis Alvarez (18), Joseinny Delgado (17), María Guzmán (17), Dulce Sánchez (18) y Kristian de Abreu (19).

Adultos y adultos mayores: Migdalia Oropeza (62), Lidijaida Mendoza (67), Ismael Veliz (62), Ismara Meza (53) y Milena Pérez (42), junto a otros cinco adultos masculinos y femeninos.

Se hace un llamado a los conductores a manejar con mucha prudencia por las vías del país. Cumpliendo con las normativas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT).

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