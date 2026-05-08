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Capturado un sujeto en Naguanagua con presunta droga

By Danny Valdiviezo
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Capturado un sujeto en Naguanagua con presunta droga

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Danny Valdiviezo
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La Policía Municipal de Naguanagua informó de la captura de un sujeto con presunta droga. Este quedó detenido durante un despliegue preventivo realizado por la comisión de seguridad en el cerro El Volcán

El despliegue surge como respuesta directa a las denuncias interpuestas por senderistas y deportistas que frecuentan la zona. Quienes alertaron sobre la presencia de personas en actitud sospechosa y el presunto consumo de sustancias estupefacientes en el área protegida.

Capturado un sujeto en Naguanagua con presunta droga

Durante la jornada participaron comisiones del Servicio de Policía Comunal y Patrullaje Vehicular, se logró la captura de un ciudadano en la entrada del parque. Informó el cuerpo policial.

El sujeto se encontraba oculto entre la maleza y, al realizarle la inspección corporal, se le incautaron varios envoltorios de presunta droga. De inmediato fue trasladado al despacho policial y puesto a la Orden del Ministerio Público para el debido proceso legal.

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SourcePolicía municipal de Naguanagua
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