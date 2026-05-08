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Ya los montos probables a pagar del bono contra la Guerra Económica de mayo 2026 se conocen. Estos se pagaran desde el 15 de este mes, primero con los empleados públicos, luego con los jubilados y por último los pensionados.

Estos el pasado 30 de abril fueron ajustados en los avisos dados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Quedando de la siguiente manera, 200 dólares para los empleados públicos del país.

168 dólares para los jubilados de la administración pública y 70 dólares para los adultos mayores que cobran pensión en el IVSS. Estos montos son pagados a la tasa del Banco Central de Venezuela.

Bono contra la Guerra Económica de mayo 2026

Por ahora quedarían de la siguiente manera, los empleados públicos cobrarían un monto aproximado de 100 mil bolívares. Cobro probable el 15 de este mes.

Los jubilados de la administración pública estarían cobrando 84 mil bolívares, cobro probable 18 y 19 de mayo.

y los pensionados un monto de 35 mil bolívares. Estos montos pudieran cambiar para el día de los pagos con un monto un poco mayor. Cobro probable el 21 de este mes.

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