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Hombre señalado de robo quedó detenido en Tocuyito

By Danny Valdiviezo
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señalado de robo quedó detenido en Tocuyito
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Danny Valdiviezo
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El comisario general del CICPC, Douglas Rico dio a conocer sobre la detención de un sujeto. Este quedó a la orden del Ministerio Público del estado Carabobo, explicó el comisario a través de sus redes sociales.

Un hombre señalado de robo quedó detenido en Tocuyito, municipio Libertador. Una comisión de la Delegación Municipal Tocuyito, en la parroquia Candelaria, municipio Valencia, estado Carabobo, realizaron la detención de Carlos Luis Torres Polanco (26), por robo.

Hombre señalado de robo quedó detenido en Tocuyito

Se pudo conocer que el mencionado, bajo amenaza de muerte, logró despojar a la víctima de sus pertenencias de valor, para luego emprender huida; sin embargo, la comunidad alertó a los funcionarios, quienes iniciaron una persecución que culminó a los pocos metros con su detención.

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Logrando capturarlo y, fue verificado en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojando que posee registros por lesiones personales. Además de robo genérico, aprovechamiento de cosas provenientes del delito, porte ilícito de armas de fuego y, violencia.

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SourceDouglas Rico/CICPC
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