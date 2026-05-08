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Sigue siendo uno de los temas en tendencia en la economía venezolana el salario. Es por ello que el diputado Jesús Faría habló de lo que es el ingreso principal de los trabajadores. En una entrevista en el canal Globovisión Faría comentó sobre el ingreso.

Dijo el diputado que tienen que existir las condiciones económicas para ello. «Los trabajadores pueden tener absoluta seguridad de que serán los salarios los que guíen y fundamenten su remuneración en el futuro cercano».

Recientemente el ministro del trabajo, Carlos Alexis Castillo también habló sobre lo que es el salario mínimo. Este se mantiene en 130 bolívares, ya que lo que se ajustó en Venezuela fueron los bonos.

Ingreso principal de los trabajadores

Resaltó que las sanciones que impuso Estados Unidos a Venezuela han afectado directamente la economía del país. Esto ha incidido en todos los mercados del país en el laboral como en el comercial.

«Nosotros teníamos la visión firme, y todavía la mantenemos, de consolidar un mercado laboral caracterizado por dos factores: la estabilidad en el trabajo; y la mayor remuneración posible», dijo Faría.

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