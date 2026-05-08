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El exgrandeliga Robinson Chirinos fue anunciado la noche del 7 de mayo de 2026 como el nuevo Gerente Deportivo de Leones del Caracas. Chirinos viene con la misión de dar al equipo otra visión.

Los melenudos ayer informaron que Lipso Nava estará como mánager mientras que Wilson Álvarez estará como coach de pitcheo. Mientras que Chirinos estará en un puesto de importancia con el Caracas.

Reegie Corona seguirá como el asistente a la gerencia deportiva dijo el equipo esta semana. Falta por ahora completar el staff técnico del equipo capitalino, nombrar el coach de banca, como el de bateo.

Hay que resaltar que el Caracas viene de una temporada para el olvido, cuando no pudieron avanzar a la segunda fase de la temporada de beisbol. Cuando estaban bajo el mando de José Alguacil como mánager y Luis Sojo en la gerencia.

Robinson Chirinos asume la gerencia deportiva de Leones del Caracas

Chirinos cumplió tras su reciente rol como coach en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. El exreceptor ha manifestado que viene con un proyecto para reforzar y fortalecer el equipo a largo plazo.

Este nombramiento busca estabilizar la estructura deportiva del conjunto melenudo de cara a la próxima campaña de la liga venezolana.

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