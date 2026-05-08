Compartir

El caso de Wilger Ángel García Almeida avanza en el oriente del país, el mismo pasó a tribunales. Una jueza especializada en responsabilidad penal dictó la privación de libertad de la joven de 17 años.

La menor que asesinó a su pareja en Anzoátegui pasó a tribunales, la muchacha había leído unos mensajes en el celular de García Almeida. Esto desató entre ambos una discusión que terminó con el joven lesionado en el pecho.

El episodio de celos provocó en ella que atacara al joven, se conoció mediante las investigaciones que este la había amenazado con un cuchillo, primero. Pero ella tomó un pela papas filoso y le provocó una lesión en el pecho.

Menor que asesinó a su pareja en Anzoátegui pasó a tribunales

Cuando el sujeto intentó huir la joven lo golpeó con una botella en la cabeza. Al verse herido de consideración se fueron al hospital de Cantaura donde dijeron que habían sido víctimas de un atraco.

La herida en el pecho del joven le provocó la muerte en el centro de salud, sufriendo García un paro cardiaco. El joven murió y la menor se encuentra recluida en el Centro Penitenciario Profesor Antonio José Díaz

Según las investigaciones hechas por las autoridades, ya la joven también por un episodio de celos había intentado asesinar al joven.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas