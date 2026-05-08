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El pitcheo naval no pudo contener a la ofensiva del litoral y un batazo de Tucupita Macano sentenció el choque. En el primer juego Marineros no tuvo suerte ante Delfines de La Guaira y cayó con pizarra de 10×9. En el estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto.

La novena local comenzó con todo el encuentro e hizo daño en el mismo primer episodio con un rally de cuatro carreras. Que comenzó con un sencillo de Isaias Tejeda al left field con bases llenas que hizo que Tucupita Marcano pisara el home por primera vez en el encuentro,.

Luego en jugada de selección Gorkys Hernández puso el 0-2, Deivi Muñoz cometió error en la esquina caliente tras un batazo de Jesús Guzman, Wilfredo Tovar entró a la registradora y Jesús Sucre dio sencillo remolcador de una más, Tejeda puso el 0x4.

Marineros no tuvo suerte en el primero de la serie ante Delfines

En el segundo tramo Tovar amplió las cosas luego de que Oswaldo Arcia pegara un rodado hacia el inicialista Yoel Yanqui. En lo que fue el tercer inning, Ramón Cabrera rompió el empate luego de que Edgardo Fermín se embasara por error en fildeo del antesalista Rougned Odor para romper el cero.

Más tarde, en el quinto, Deivi Muñoz se sacrificó con elevado a la pradera derecha para traer hasta el plato a Cabrera una vez más. En el sexto acto los navales llenaron las bases ante los pitcheos de Maikel Garrido quien había entrado a relevar por el abridor Leonardo Pestana.

Garrido golpeó a Wagner Lagrange y Yanqui puso el 3×5. Posteriormente, Cabrera se embasó por jugada de selección y Carlos Santiago entró en carrera; Muñoz pegó sencillo con bases llenas al centro del campo, pero solamente pudo anotar Alexfri Planez, quien igualó las acciones a 5 rayitas por bando.

En el séptimo de la suerte, los filibusteros se fueron arriba con dos carreras traídas por Carlos Santiago quien pegó hit con dos en base hacia el right field para que Flete anotara, luego otro hit de Lagrange remolcó a Yanqui para el 7×5.

Delfines reaccionó

Delfines intentó reaccionar en el octavo al colocar tres hombres en las almohadillas, pero solamente pudieron fabricar una con elevado de sacrificio de Odor al jardinero izquierdo para el 7×6.

El noveno comenzó con cuadrangular de Alexander Palma como emergente, al primer pitcheo, ante los envíos de Felipe Rivero, para igualar las acciones. Acto seguido llegaron a base tres bateadores guaireños, Rivero ponchó a Gorkys y dominó a Tovar con rodado al campocorto para enviar el choque a entradas extras.

En el décimo primer episodio Carlos Durán pegó sencillo al jardín central para traer dos rayitas y pasar al frente a los suyos. En el cierre de ese mismo capítulo, Delfines hizo una con doble de Jesús Sucre al left y Tucupita Marcano despachó jonrón de dos carreras para la victoria de los suyos.

Mauricio Maican (1-0) fue el ganador y Wander Guante (1-1) fue el derrotado. La serie continuará hoy viernes 7 de mayo a las 6:00 de la tarde en este mismo escenario, el estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto.

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