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Tanner Horner de 34 años de edad en 2022 cometió uno de los crímenes más crudos de los últimos años. El exconductor de una empresa de envíos en Estados Unidos fue a hacer una entrega, secuestró y asesinó a una niña de 7 años de edad.

Horner llegó a la casa en Paradise, Texas donde iba a hacer la entrega y se llevó a la niña bajo engaño. Athena Strand iba a recibir una muñeca Barbie, pero este aprovechó para engañarla y llevársela.

Este iba en el camión con la menor de edad, incluso quedó en evidencia que se la había llevado. Esta semana en el juicio este confesó lo ocurrido, incluso como había asesinado a la niña.

Exconductor de una empresa de envíos en Estados Unidos condenado a muerte

“En un momento del juicio, los miembros del jurado rompieron a llorar al escuchar el audio de Horner asesinando a Athena después de decirle que se quitara la camiseta; y decirle que era «muy bonita».

La niña preguntaba por su madre, el sujeto grabó el hecho, el cual culminó con gritos y golpes contra la pequeña que esperaba con ansias su muñeca. Desde aquel día todo cambió en la casa de los Strand, los cuales estaban conmovidos con lo ocurrido.

El caso ha sido uno de los más fuertes en Estados Unidos, Athena soñaba con aquel día por la fantasía de tener otra Barbie, sin saber todo lo que le iba a ocurrir. Athena pidió repetidamente a su madre antes de ser asesinada, pero este no atendió nunca los llamados de la menor.

Los compañeros de la famosa empresa de encomiendas estaban sorprendidos por aquel caso. Como se preguntaban… ¿qué le ocurrió a Horner?. Nadie supo la respuesta.

Tres horas de juicio

Hubo muchas preguntas en el juicio que duró tres horas, contra Horner el cual no dejó un rastro de tristeza por lo ocurrido. Mientras los familiares de la niña esperaban el veredicto, el cual fue la pena de muerte.

“Tras tres horas de deliberación, Horner fue condenado a muerte por inyección letal”, dijo uno de los periódicos de Texas.

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