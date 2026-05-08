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Wingo anuncia nueva ruta directa entre Valencia y Bogotá

By Lubin Molero
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Wingo ruta Valencia y Bogotá

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Wingo, aerolínea filial de Copa Holdings, continúa fortaleciendo su presencia en Venezuela con el anuncio de una nueva ruta directa entre Valencia y Bogotá, que comenzará a operar el próximo 14 de julio de 2026 con tres vuelos semanales.

La nueva ruta fue presentada en el Hotel Internacional de Valencia, en un evento que reunió a autoridades del Gobierno nacional y local, gremios, agencias de viaje y medios de comunicación de la ciudad.

La ruta Valencia-Bogotá operará los martes, jueves y domingo, ampliando así las opciones de viaje entre Venezuela y Colombia para los pasajeros que se movilizan por turismo, negocios, estudios o reencuentros familiares.

Con este anuncio, la aerolínea reafirma su apuesta por el mercado venezolano y sigue
consolidando su oferta en el país, donde ya opera las rutas Caracas-Bogotá, con frecuencia diaria, y Caracas-Medellín, con tres vuelos semanales.

Ahora, Valencia se suma a la red de Wingo en Venezuela como una nueva ciudad estratégica para seguir acercando a ambos países con una oferta de viaje directa y a bajo costo.

“Venezuela es un mercado estratégico para Wingo y una apuesta de largo plazo dentro de nuestra red. El anuncio de la ruta Valencia-Bogotá responde a una demanda real de los viajeros y representa un paso más en nuestro compromiso por ampliar las opciones de viaje entre Venezuela y Colombia con una propuesta de valor basada en precios bajos, flexibilidad y una experiencia confiable”, afirmó Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planificación de Wingo.

Wingo ruta Valencia y Bogotá

Wingo en Venezuela desde 2017

Desde el inicio de su operación entre Colombia y Venezuela, Wingo ha transportado más de 350.000 pasajeros entre ambos países. Solo en 2025, la aerolínea movilizó 98.388 pasajeros en sus rutas entre Venezuela y Colombia, reflejando una demanda sostenida por esta oferta de viaje.

Con la incorporación de Valencia, Wingo sigue ampliando una operación que comenzó en Venezuela en 2017 y que hoy se consolida con presencia en más ciudades del país. La nueva ruta abre una alternativa adicional para viajar directamente a Bogotá, una de las principales puertas de entrada y salida del mercado colombiano.

Además, esta apuesta se complementa con otras iniciativas orientadas a seguir fortaleciendo la conectividad entre ambos países, como la operación anunciada entre Bogotá e Isla de Margarita, con la que Wingo busca seguir acercando a los viajeros colombianos a destinos venezolanos con alto potencial turístico.

Más accesibilidad para volar entre Venezuela y Colombia

Wingo ha desarrollado en Venezuela una propuesta enfocada en ampliar el acceso al transporte aéreo con tarifas competitivas y un modelo flexible para el viajero. Para esta nueva ruta, la aerolínea ofrecerá precios desde USD 105 por trayecto, con tasas e impuestos incluidos.

Además, sus tarifas en el mercado entre Venezuela y Colombia se ubican alrededor de 20% por debajo frente a otros operadores en Colombia, contribuyendo a dinamizar el mercado y a facilitar que más viajeros accedan a una oferta aérea de bajo costo entre ambos países.

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