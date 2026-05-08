PortadaSaludTendenciaN24C

Hojas del árbol de aguacate, conoce para qué sirven

By Danny Valdiviezo
0
99
Hojas del árbol de aguacate

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Siempre los abuelos conocedores del poder de las plantas dicen que si el fruto sirve, la mata sirve mucho más. Y es que las hojas del árbol de aguacate sirven principalmente para tratar problemas digestivos (indigestión, gases, cólicos), aliviar dolores musculares/articulares.

Y ayudar a regular el azúcar y la presión arterial. Se utilizan comúnmente en infusiones (té) por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Además de ser un condimento aromático en la cocina mexicana.

Hojas del árbol de aguacate

Digestivo: Ayuda a aliviar el dolor de estómago, cólicos menstruales, acidez y reduce gases.

Antiinflamatorio: Se usa para disminuir inflamaciones y dolores articulares.

Control metabólico: Ayuda a regular la glucosa en sangre (diabetes) y a reducir el colesterol malo.

Respiratorio: Se emplea en infusiones para tratar la tos y la congestión nasal.

Relajante: Puede ayudar a calmar los nervios y combatir el estrés.

Uso Culinario: Aportan sabor (anís/frutal) a alimentos como frijoles.

Cómo se preparan:

Infusión (Té): Hervir 1 o 2 hojas secas o frescas en una taza de agua por unos 5-10 minutos.

Se recomienda tomar de 1 a 2 tazas al día.

Uso directo: Se pueden calentar ligeramente para aplicarlas como cataplasma en zonas inflamadas o frentes con dolor de cabeza.

Precauciones: No se recomienda el consumo excesivo. Su uso durante el embarazo o lactancia debe ser consultado con un médico.

Nota: Este contenido es informativo y no sustituye el consejo médico profesional.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¿Qué pasa si tomo jugo de lechosa regularmente?

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceMás salud
Artículo anterior
Marineros no tuvo suerte en el primero de la serie ante Delfines en la Liga Mayor
Artículo siguiente
Estado del tiempo hoy 8 de mayo de 2026 según el INAMEH en Venezuela
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes