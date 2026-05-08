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Siempre los abuelos conocedores del poder de las plantas dicen que si el fruto sirve, la mata sirve mucho más. Y es que las hojas del árbol de aguacate sirven principalmente para tratar problemas digestivos (indigestión, gases, cólicos), aliviar dolores musculares/articulares.

Y ayudar a regular el azúcar y la presión arterial. Se utilizan comúnmente en infusiones (té) por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Además de ser un condimento aromático en la cocina mexicana.

Hojas del árbol de aguacate

Digestivo: Ayuda a aliviar el dolor de estómago, cólicos menstruales, acidez y reduce gases.

Antiinflamatorio: Se usa para disminuir inflamaciones y dolores articulares.

Control metabólico: Ayuda a regular la glucosa en sangre (diabetes) y a reducir el colesterol malo.

Respiratorio: Se emplea en infusiones para tratar la tos y la congestión nasal.

Relajante: Puede ayudar a calmar los nervios y combatir el estrés.

Uso Culinario: Aportan sabor (anís/frutal) a alimentos como frijoles.

Cómo se preparan:

Infusión (Té): Hervir 1 o 2 hojas secas o frescas en una taza de agua por unos 5-10 minutos.

Se recomienda tomar de 1 a 2 tazas al día.

Uso directo: Se pueden calentar ligeramente para aplicarlas como cataplasma en zonas inflamadas o frentes con dolor de cabeza.

Precauciones: No se recomienda el consumo excesivo. Su uso durante el embarazo o lactancia debe ser consultado con un médico.

Nota: Este contenido es informativo y no sustituye el consejo médico profesional.

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