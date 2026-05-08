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Las lluvias se mantienen en la parte sur de Venezuela en los estados Bolívar, Amazonas además de Apure. Como las altas temperaturas siguen presentes en el centro del país y en las regiones occidental como llanera y oriental.

El estado del tiempo hoy 8 de mayo de 2026, Venezuela amanece con nubosidad parcial a fragmentada en la mayor parte del territorio nacional; asimismo, se puede observar mantos nubosos acompañados de precipitaciones de intensidad variable en zonas de nuestra Guayana Esequiba.

Venezuela* amanece con nubosidad parcial y despejado gran parte de su extensión, no obstante, persisten zonas nubladas que propician lluvias y chubascos, algunos con descargas eléctricas en áreas de *nuestra Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, los Andes y Zulia*.

De igual modo, en los estados llaneros donde se han reportado lluvias como aguaceros fuertes. Para hoy se espera mal tiempo al final de la tarde en estados como Mérida, Portuguesa, Sur de Lara y Trujillo.

Estado del tiempo hoy 8 de mayo de 2026 según el INAMEH en Venezuela

Altas temperaturas en los estados centrales, como en el litoral central en horas del día. 38 grados en adelante también en estados como Falcón, Zulia y zonas del oriente del país para hoy viernes.

Zonas montañosas de Mérida se esperan ocho grados en horas de la madrugada. Recordemos que es el estado más alto que tiene nuestro país. Donde también hoy se esperan lluvias durante el día.

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