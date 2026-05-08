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Son sencillas de preparar además de muy ricas, se acerca el Día de la Madre y unas ricas galletas de limón es un buen regalo. Así que pendiente de los ingredientes como de la preparación.

Galletas de limón

Ingredientes:

1 taza de mantequilla (a temperatura ambiente)

1 taza de azúcar

2 huevos

2 cucharaditas de ralladura de limón

2 cucharadas de jugo de limón

2 1/2 tazas de harina de trigo

1/2 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Preparación:

Batir la mantequilla y el azúcar en un tazón grande hasta obtener una mezcla cremosa y suave. Agregar los huevos, la ralladura de limón y el jugo de limón. Batir hasta que la mezcla esté bien integrada.

Tamizar la harina, el polvo de hornear y la sal y agregarlos poco a poco a la mezcla de mantequilla. Mezcla bien hasta que se forme una masa homogénea. Formar una bola con la masa y envolverla en film transparente. Deja reposar en el refrigerador durante al menos 30 minutos para que sea más fácil de trabajar.

Precalentar el horno a 180°C (350°F) y forrar una bandeja con papel manteca. Extender la masa sobre una superficie enharinada hasta que tenga un grosor de aproximadamente 1/2 cm. Cortar las galletas con un cortador redondo o el de tu elección.

Coloca las galletas sobre la bandeja de horno, dejando un poco de espacio entre ellas. Hornear durante 10-12 minutos o hasta que las galletas estén ligeramente doradas en los bordes. Deja enfriar las galletas sobre una rejilla. Si deseas, puedes decorarlas con un glaseado de limón o espolvorearlas con azúcar glas.

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