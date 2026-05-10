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Los brazos navieros no pudieron contener a la ofensiva rival en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia en la jornada de la Liga Mayor de Beisbol Profesional. Marineros no pudo en su regreso a casa ante Centauros y cayó 18×7.

Centauros comenzó picando adelante con dos carreras en el primer inning, pero el acorazado le dio vuelta rápidamente con un rally de tres anotaciones en la parte baja de ese mismo tramo.

En el tercero se igualaron las acciones con par de rayitas de los litoralenses, con jonrones solitarios de Aldrem Corredor e Imanol Vargas respectivamente. Los carabobeños fabricaron una para el 4×4.

Marineros no pudo en su regreso a casa ante Centauros en LiMayor

Cuatro anotaciones en el cuarto episodio y tres en el sexto ampliaron la ventaja con la carrera número 11 del choque por parte de la novena visitante. En la parte baja del inning seis Carlos Durán pegó triple al jardinero derecho para traer hasta el plato a Deivi Muñoz.

Las cosas se colocaron 11 a 7 en ese entonces. William Astudillo dio imparable al right field para que Romer Cuadrado pasara por la registradora la rayita 12, en el séptimo.

Centauros amplió su ventaja con cuatro anotaciones en el octavo y dos en el noveno para así poder asegurar el triunfo. Manuel Cachutt (1-0) fue el ganador y Cristian Rueda (1-2) salió derrotado. Ahora, los navales cerrarán la semana hoy domingo 10 de mayo ante el mismo rival y en el mismo escenario, pero a la 1:00 de la tarde.

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