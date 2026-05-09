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El luto en las Grandes Ligas se reportó nuevamente con la muerte del legendario estratega Bobby Cox. Cox falleció hoy a los 84 años de edad, fue una persona emblema de los Bravos de Atlanta.

Los mejores años los vivió Cox en el equipo, fue uno de los mánagers batalladores, un armador de alineaciones letales que estaban dispuestas a ir por el título. Cox dejó su huella en el deporte que amó durante años.

Era un mánager de respeto, de palabras de peso y uno de los que le dio a los Bravos una identidad en el mejor beisbol del mundo. Estos vivieron etapas de ensueño con el al frente y que hoy se despidió.

Los aportes del Cox llegaron al mundo del beisbol, todo el mundo quería copiar su manera de dirigir. De llevar a los peloteros a integrarse, es por ello que los Bravos vivieron tantos momentos de gloria.

Bobby Cox, mánager y el comunicado de los Bravos

“Estamos profundamente conmovidos por el fallecimiento de Bobby Cox, nuestro preciado timonel. Bobby fue el mejor manager que jamás haya vestido un uniforme de los Bravos. Llevó a nuestro equipo a 14 títulos divisionales consecutivos, cinco banderines de la Liga Nacional y el inolvidable título de la Serie Mundial en 1995. Su legado como dirigente de los Bravos jamás será igualado”.

“Bobby era uno de los favoritos de toda la comunidad del béisbol, especialmente de aquellos que jugaron para él. Su vasto conocimiento sobre el desarrollo de jugadores y las complejidades de dirigir el juego fueron recompensados con el máximo premio del deporte en 2014: su exaltación al Salón de la Fama del Béisbol”.

“Y si bien la pasión de Bobby por este juego no tenía paralelo, su amor por el béisbol sólo era superado por el amor a su familia. Es con profundo pesar que enviamos nuestras más sinceras condolencias a su amada esposa, Pam, y a sus queridos hijos y nietos”.

Su carrera en Venezuela

El miembro del Salón de la Fama y legendario mánager de Grandes Ligas, Bobby Cox, jugó en Venezuela entre 1967 y 1970. Se desempeñó como tercera base con los Cardenales de Lara (67-68, 68-69) y Leones del Caracas (69-70).

Dejando un promedio de bateo de .263 y destacando con su ofensiva antes de iniciar su carrera como estratega. Jugó tres temporadas en la LVBP, acumulando 15 jonrones y 61 remolques en el béisbol venezolano.

Mánager: Posteriormente, regresó a Venezuela para dirigir a los Cardenales de Lara durante tres temporadas consecutivas entre 1974 y 1977. Legado: Formó parte de la lista de inmortales del béisbol que pasaron por la liga venezolana.

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