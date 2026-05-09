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Un Airbus A321 de la compañía Frontier Airlines, identificado como el vuelo programado hacia Los Ángeles, se vio obligado a abortar su despegue de manera abrupta tras un impacto mortal en la pista activa.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 23:19 p.m. (hora local) en el Aeropuerto Internacional de Denver (DEN), cuando la aeronave ya se encontraba en su carrera de aceleración. Según los informes preliminares emitidos por las autoridades aeroportuarias, los pilotos sintieron un impacto y, de inmediato, detectaron la presencia de fuego en uno de los motores. La tripulación actuó con rapidez, deteniendo el aparato antes de que lograra elevarse, evitando así una tragedia de proporciones mayores en el aire.

Evacuación y respuesta de los cuerpos de socorro

A bordo de la aeronave viajaban 231 personas, entre pasajeros y tripulación. Tras el frenado de emergencia, el pánico se apoderó brevemente de la cabina mientras los servicios de extinción de incendios del Departamento de Bomberos de Denver llegaban al lugar para sofocar las llamas en la turbina afectada.

Siguiendo los protocolos de seguridad aérea, todos los ocupantes fueron evacuados directamente en la pista. Para garantizar su bienestar ante las bajas temperaturas y el estado de shock, fueron trasladados a la terminal principal mediante autobuses del aeropuerto. Hasta el momento, no se han reportado heridos de gravedad entre los pasajeros, aunque el personal médico evaluó a varios individuos por crisis nerviosas.

El misterio de la brecha de seguridad

La mayor interrogante que enfrentan ahora la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) es la identidad de la persona fallecida y cómo logró burlar los estrictos perímetros de seguridad para encontrarse en una pista de despegue activa.

El atropello de un individuo por una aeronave comercial es un evento extremadamente inusual que sugiere una falla crítica en los sistemas de vigilancia terrestres. «La pista permanecerá cerrada de manera indefinida mientras se recolectan evidencias y se realiza el peritaje técnico del motor incendiado», señalaron fuentes oficiales de la terminal.

Este suceso pone bajo la lupa los protocolos de acceso a las áreas restringidas de uno de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos, mientras la aerolínea Frontier Airlines ha expresado su total disposición para colaborar con las investigaciones federales.

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