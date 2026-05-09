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La ofensiva carabobeña se combinó para un total de 11 imparables. Marineros venció a Delfines en la Liga Mayor la noche del viernes 8 de mayo de 2026. Los navales pasaron la página y derrotaron 9 carreras por 8 en el estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto.

La ofensiva no perdió tiempo e hizo daño desde el arranque del juego con un rally de siete anotaciones. En el que todos los bateadores consumieron turno en al menos una oportunidad; Bryant Flete, Yoel Yanqui, Robert Pérez Jr., Carlos Santiago, Giovanny Rivero, Carlos Durán y Johan López pisaron la registradora en aquella oportunidad.

Siendo Deivi Muñoz y Wagner Lagrange los únicos que no pudieron entrar en carrera. El rally lo sentenció Muñoz con un triple entre el jardín central y el derecho con las bases llenas. El tercer capítulo fue un caos para el abridor Brayan Pérez.

Marineros venció a Delfines con bateo oportuno

El descontrol hizo que concediera cuatro boletos a lo largo de toda su actuación y tolerar cuatro anotaciones de las siete que hicieron en ese momento para igualar las acciones. Las otras tres se las hicieron a Cristian Fermín.

Quien fue el primer relevista que utilizó Clemente Álvarez y quien no pudo sacar un solo out, ese movimiento de carreras estuvo encabezado por un doble de Alí Castillo; que hizo de Jesús Guzman anotara.

La igualdad en el electrónico no duró mucho ya que Giovanny Rivero despachó su primer cuadrangular de la campaña con un batazo que se fue de línea por todo el jardín derecho. Después en el sexto, Carlos Santiago emuló a Rivero y también la sacó del parque, pero entre el left y el center field para ampliar la ventaja a 9-7. Los locales descontaron una en el octavo, pero no les alcanzó.

De vuelta a casa

El ganador fue Manuel Rondón (1-0), Jairo López (0-1) salió derrotado y Felipe Rivero (2) salvó. La nave vinotinto volverá a casa hoy sábado 9 de mayo para enfrentarse a Centauros de La Guaira en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia a las 4:00 de la tarde. La entrada es libre.

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