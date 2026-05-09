Compartir

El sujeto era buscado desde hace dos meses en el sur de Valencia, funcionarios del CICPC de la Delegación Plaza de Toros estaban tras su pista. Alias El Tigre cayó en una intervención legal en La Mirandita de Valencia.

Este era buscado desde el pasado 12 de marzo del presente año cuando disparó contra el detective del CICPC, Winder Principal. El hombre de 31 años de edad quedó identificado como Elvis José Flores García.

Principal junto a otros funcionarios habían llegado al lugar para entregar una citación donde fueron recibidos a tiros por desconocidos que estaban en el lugar. El detective perdió la vida el pasado 12 de marzo.

Ayer viernes en horas de la mañana, los investigadores llegaron hasta el lugar donde se escondía el sujeto. Este tenía una guarida en la zona boscosa en la zona de La Mirandita en el sur de la capital carabobeña.

Alias El Tigre cayó en una intervención legal en La Mirandita de Valencia

Flores García se mantenía armado y atacó a tiros a la comisión de la policía científica donde se originó un fuerte intercambio de disparos. El Tigre, quien era buscado por las autoridades murió en el lugar. El sujeto poseía un antecedente policial desde el año 2028 por uso indefinido de arma de fuego.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas