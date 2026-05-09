EntretenimientoPortada

Danny Ocean entre los artistas confirmados para la inauguración del Mundial 2026

By Lubin Molero
0
102
Danny Ocean inauguración Mundial
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

El cantante venezolano Danny Ocean hará historia al participar en el espectáculo de inauguración en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

De acuerdo con reportes de The Athletic, el artista se convertirá en el primer venezolano en presentarse en una ceremonia de apertura de un Mundial masculino. Compartiendo escenario con figuras de la talla de Maná, Alejandro Fernández y Belinda.

Danny Ocean inauguración Mundial

La ceremonia en suelo mexicano precederá al partido inicial entre las selecciones de México y Sudáfrica, marcando el comienzo del primer torneo con 48 selecciones.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

Además del evento en el Azteca, la FIFA confirmó espectáculos en las sedes inaugurales de los países coanfitriones. Por ejemplo, el 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde Katy Perry encabezará el show previo al debut de Estados Unidos contra Paraguay.

El cartel de artistas internacionales para las diversas ceremonias también incluye nombres como Michael Bublé, Alanis Morissette y Lisa, consolidando una propuesta musical diversa para los 104 partidos que integran esta cita mundialista.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Real Madrid multa con 500.000 euros a Valverde y Tchouaméni tras altercado

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaEl Diario
Artículo anterior
Detienen a un hombre en Cabimas por presunto abuso sexual contra su madre
Artículo siguiente
Alias El Tigre cayó en una intervención legal en La Mirandita de Valencia
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes