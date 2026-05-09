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El cantante venezolano Danny Ocean hará historia al participar en el espectáculo de inauguración en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

De acuerdo con reportes de The Athletic, el artista se convertirá en el primer venezolano en presentarse en una ceremonia de apertura de un Mundial masculino. Compartiendo escenario con figuras de la talla de Maná, Alejandro Fernández y Belinda.

Danny Ocean inauguración Mundial

La ceremonia en suelo mexicano precederá al partido inicial entre las selecciones de México y Sudáfrica, marcando el comienzo del primer torneo con 48 selecciones.

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Además del evento en el Azteca, la FIFA confirmó espectáculos en las sedes inaugurales de los países coanfitriones. Por ejemplo, el 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde Katy Perry encabezará el show previo al debut de Estados Unidos contra Paraguay.

El cartel de artistas internacionales para las diversas ceremonias también incluye nombres como Michael Bublé, Alanis Morissette y Lisa, consolidando una propuesta musical diversa para los 104 partidos que integran esta cita mundialista.

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