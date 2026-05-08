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El Real Madrid anunció este viernes 8 de mayo la imposición de una multa de 500.000 euros para los futbolistas Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni. Dando por cerrado el expediente disciplinario abierto tras su enfrentamiento en Valdebebas.

El incidente, ocurrido durante los entrenamientos de esta semana, derivó en una lesión para el uruguayo, quien sufrió un traumatismo craneoencefálico tras un golpe accidental durante el altercado físico en el vestuario.

Multa para Valverde y Tchouaméni en Madrid

Debido al traumatismo, Valverde deberá guardar reposo entre 10 y 14 días, quedando oficialmente descartado para enfrentar al FC Barcelona este domingo.

Por su parte, Tchouaméni emitió un comunicado asumiendo la responsabilidad y calificando su conducta como «inaceptable», a la vez que desmintió versiones que circulan en redes sociales sobre los detalles de la pelea.

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Pese a la sanción, el francés se mantiene disponible para el cuerpo técnico. Así mismo Kylian Mbappé, quien recibió el alta médica y se entrenó con normalidad.

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