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Delfín varado en costas de Pampatar es rescatado y trasladado para su atención

By Lubin Molero
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Rescate de delfín en Pampatar

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Lubin Molero
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Un ejemplar macho de delfín «Nariz de Botella» fue rescatado en la bahía de Pampatar, estado Nueva Esparta, tras ser hallado por pescadores y miembros de la comunidad en estado crítico.

El animal presentaba signos de deshidratación severa al momento de su localización, lo que motivó un despliegue inmediato para asegurar su supervivencia.

Rescate de delfín en Pampatar

Tras el rescate, los especialistas trasladaron al ejemplar a un parque acuático de la zona. Allí se encuentra bajo observación médica especializada. Actualmente, el equipo de rescate mantiene un monitoreo de 24 horas para lograr la estabilización del animal.

Las autoridades y especialistas permanecen vigilantes ante la evolución del delfín para determinar los pasos a seguir en su recuperación.

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