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Con un variado abanico de opciones para el desarrollo y la presencia de más de ochenta empresas del sector se inauguró la Expo Plastic Show 2026.

Dos mil metros cuadrados de exhibición, actividades especiales, ruedas de negocios, talleres y ponencias esperan por los visitantes de las instalaciones del Wynwood Park en el municipio Naguanagua. Hasta el próximo domingo 10 de mayo.

Para instalar el evento, el gobernador de Carabobo Rafael Lacava fue acompañado en un recorrido por el secretario de Economía Productiva y Turismo de su gabinete, Manuel Alonso, la presidente de Fedeindustria Carabobo, Thais Acuña y la alcaldesa del municipio Naguanagua, Elizabeth Niño.

El mandatario regional felicitó este importante esfuerzo de este sector productivo, muestra del potencial que tiene el estado para el emprendimiento.

Expo Plastic Show 2026

El secretario de Economía Productiva y Turismo de Carabobo, Manuel Alonso, celebró la inauguración de la Expo. La cual ratifica la diversidad del aparato productivo de la región.

“No sólo es vitrina de la industria, sino también de la capacidad hotelera, el llamativo gastronómico y nuestros espacios para eventos especiales”.

Añadió que desde el estado se atiende cerca del cuarenta y cinco por ciento de muchos requerimientos para el mercado nacional en diversas áreas como maquinaria, químicos, materiales y otros. “Tenemos una base tecnológica y recursos humanos capacitados que ayudan en esta misión”.

Por su parte, la presidenta de Fedeindustria Carabobo, Thais Acuña, reveló que el sector plástico es uno de los grandes potenciales de la entidad, lo cual se evidencia en esta Expo Plastic Show 2026.

“Hemos visto un crecimiento anual de hasta veinte por ciento y presencia en áreas como químicos, fármacos, productos de limpieza y muchos otros. La demanda de recipientes y empaques es muy cotizada”.

En esta exposición, señaló Acuña, se contará con la presencia de entidades bancarias y empresas automotrices. Así como representantes gubernamentales y otras importantes colaboraciones. Garantizando el continuo progreso de este sector manufacturero. También es de destacar la intervención del Ministerio de Ecosocialismo, bajo la dirección de Douglas Torres. Cuyo equipo de trabajo ofrecerá la oportunidad a los presentes para tramitar el Registro de Empresas Manejadoras de Materiales no Peligrosos Aprovechables (Renma) y el Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (Racda)

Resalta la acción de la directiva de la Cámara Venezolana del Envase (Cavenvase). Asimismo, la Asociación Venezolana de Industrias Plásticas (Avipla), entre otros representantes de esta actividad.

Durante los próximos días se recibirán a ponentes nacionales e internacionales para exponer sobre temas de interés para los empresarios.

También habrá otras dinámicas de entretenimiento para los más jóvenes, zona gastronómica y se tiene previsto un gesto especial para el domingo diez por ser Día de La Madre, con el cual se planea clausurar esta llamativa exposición.

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