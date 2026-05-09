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Un lesionado tras colisión contra objeto fijo en la Autopista del Sur

By Lubin Molero
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Accidente Autopista del Sur Tocuyito
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un accidente de tránsito se registró este viernes 8 de mayo en la Autopista del Sur, específicamente frente al Complejo Penitenciario de Tocuyito, cuando un vehículo colisionó contra un objeto fijo.

El impacto provocó que un ciudadano quedara tendido en el pavimento. Lo que motivó el despliegue de comisiones de seguridad y rescate en el municipio Libertador.

Accidente Autopista del Sur Tocuyito

Tras la evaluación inicial en el sitio, se determinó que el lesionado presentaba laceraciones leves y se encontraba consciente, descartándose heridas de gravedad.

Al lugar acudieron efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Nacional Bolivariana (DIATT) para el resguardo de la zona y el control del tráfico. El procedimiento de atención y despeje de la vía se realizó de manera articulada entre los organismos presentes para garantizar la fluidez vehicular.

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