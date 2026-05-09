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Un sujeto identificado por las iniciales P.S.A.A. fue detenido por funcionarios de la Policía Municipal de Naguanagua tras confirmarse que se encontraba solicitado por las autoridades judiciales.

La captura se produjo durante un operativo de verificación y patrullaje preventivo realizado en una parada de transporte público de la avenida Universidad. Específicamente cerca del Centro Comercial La Granja.

Detenido sujeto solicitado en Naguanagua

Al realizar el chequeo de sus documentos a través del Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL), este arrojó una solicitud vigente emanada por un tribunal de la República.

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Tras confirmar la solicitud, la comisión detuvo de inmediato al sujeto. Posteriormente, los oficiales lo trasladaron al Centro de Coordinación Policial para las actuaciones de rigor. El procedimiento quedó a disposición del Ministerio Público.

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