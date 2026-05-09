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Juan Diego Bermúdez, de 40 años, fue detenido por funcionarios de la Policía del Estado Zulia, denunciado por presunto abuso sexual en contra de su madre.

El procedimiento se ejecutó luego de que la víctima, de 60 años, acudiera a la Estación Policial Germán Ríos Linares para reportar los hechos ocurridos en su residencia ubicada en el complejo habitacional Emmanuel.

Detenido por abuso contra su madre

Según el reporte oficial, el detenido habría utilizado un arma blanca para someter a la mujer bajo amenaza de muerte. Al momento de la captura, los oficiales incautaron el cuchillo que el sujeto portaba consigo. La víctima fue evaluada en el Hospital Adolfo D’ Empaire y posteriormente por especialistas del Senamecf, quienes habrían confirmado los hallazgos relacionados con la denuncia.

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El caso quedó a disposición de la Fiscalía 7 del Ministerio Público, mientras el hombre permanece bajo custodia en el Centro de Coordinación Policial.

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