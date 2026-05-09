PortadaSucesos

Detienen a un hombre en Cabimas por presunto abuso sexual contra su madre

By Lubin Molero
0
106
Detenido por abuso contra su madre
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

Juan Diego Bermúdez, de 40 años, fue detenido por funcionarios de la Policía del Estado Zulia, denunciado por presunto abuso sexual en contra de su madre.

El procedimiento se ejecutó luego de que la víctima, de 60 años, acudiera a la Estación Policial Germán Ríos Linares para reportar los hechos ocurridos en su residencia ubicada en el complejo habitacional Emmanuel.

Detenido por abuso contra su madre

Según el reporte oficial, el detenido habría utilizado un arma blanca para someter a la mujer bajo amenaza de muerte. Al momento de la captura, los oficiales incautaron el cuchillo que el sujeto portaba consigo. La víctima fue evaluada en el Hospital Adolfo D’ Empaire y posteriormente por especialistas del Senamecf, quienes habrían confirmado los hallazgos relacionados con la denuncia.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de CPBEZ (@cpbezoficial)

El caso quedó a disposición de la Fiscalía 7 del Ministerio Público, mientras el hombre permanece bajo custodia en el Centro de Coordinación Policial.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Delfín varado en costas de Pampatar es rescatado y trasladado para su atención

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaDiario La Calle
Artículo anterior
Naguanagua: Detienen a un hombre solicitado en las adyacencias de La Granja
Artículo siguiente
Danny Ocean entre los artistas confirmados para la inauguración del Mundial 2026
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes