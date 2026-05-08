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Funcionarios de la Policía Municipal de Naguanagua detuvieron a un ciudadano residente de la comunidad Coromoto, luego de recibir una denuncia formal por un presunto delito de naturaleza sexual.

Tras la aprehensión, las autoridades informaron que se han coordinado los esfuerzos para brindar atención médica, psicológica y legal a la víctima. Todo bajo estrictos criterios de confidencialidad para evitar la revictimización.

Detenido por delito sexual en Naguanagua

El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público. Organismo que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades penales.

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