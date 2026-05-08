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Orlando Jatir Rangel Madriz, de 59 años, falleció luego de permanecer una semana en estado crítico tras un ataque de enjambre de avispas en San Mateo, estado Aragua.

El incidente ocurrió el pasado 28 de abril en el sector Ingenio Bolívar. El ciudadano realizaba labores de desmalezamiento en una parcela cuando los insectos lo sorprendieron. Sufriendo múltiples picaduras que le provocaron una pérdida inmediata del conocimiento.

Fallece tras ataque de avispas en Aragua

Tras el ataque, funcionarios de la PNB y Bomberos de Ribas auxiliaron a la víctima. Primero la trasladaron al Hospital de La Victoria y luego al Hospital Central de Maracay, debido a su gravedad.

A pesar de los esfuerzos médicos durante varios días de hospitalización, las complicaciones sistémicas resultaron irreversibles falleciendo el pasado miércoles 6 de mayo. El cuerpo fue trasladado a la morgue de Caña de Azúcar para la autopsia de ley. Mientras las autoridades locales mantienen el registro del caso como un accidente laboral.

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