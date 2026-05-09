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El comisario general del CICPC, Douglas Rico dio a conocer que un sujeto quedó detenido en el municipio Diego Ibarra, en el eje oriental de nuestra entidad. Esto por el presunto hurto de computadoras de vehículos en Carabobo.

Un extenso trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal Mariara, permitió la ubicación y detención del señalado. El cual se dedicaba al hurto de computadoras de vehículos en distintos puntos del estado Carabobo.

Se pudo determinar que Charlis Santiago Liscano Blanco (43), valiéndose de sus conocimientos como mecánico, acudía a urbanizaciones ubicadas en varios sectores del estado Carabobo. Donde mediante destrezas, violentaba la seguridad de los mismos.

Presunto hurto de computadoras de vehículos en Carabobo

Para sustraer las computadoras, con la finalidad de comercializarlas y lucrarse de manera ilícita. Cabe destacar que se continúa el trabajo de investigación, a fin de ubicar a un segundo hombre.

Quien se encargaba de trasladar a Charlis a las urbanizaciones donde ejecutó los hurtos; quedando el caso a la orden del Ministerio Público.

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