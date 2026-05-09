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Capturados dos jóvenes en Las Agüitas por abuso a una joven en condición especial

By Redacción Noticias24Carabobo
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El video se hizo viral en las últimas horas donde se veía un abuso a una joven en condición especial en Las Agüitas. Es por ello que la Policía Nacional Bolivariana de la Dirección contra la delincuencia organizada investigó el caso rápidamente.

Y dos jóvenes señalados del hecho fueron capturados y remitidos al Ministerio Públic del estado Carabobo.  La grabación donde se observaba el abuso se hizo viral en las redes sociales desde la madrugada de hoy sábado.

Capturados dos jóvenes en Las Agüitas por abuso a una joven en condición especial

Efectivos de la PNB en el municipio Los Guayos realizaron la captura de un joven de 18 años y de un menor de edad de 17. La detención ocurrió en el urbanismo Las Casitas en Las Agüitas en Los Guayos en horas de la mañana.

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SourcePeriodista Heberlizeth González
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