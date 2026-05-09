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Luego que se reportaran varios casos en el MC Hondius de hantavirus, se informó que en las últimas horas hay un brote de norovirus en un crucero. Este viaja desde el Atlántico a puertos de República Dominicana.

Cerca de 100 personas se han visto contagiadas por alimentos y agua contaminada en el lujoso crucero. Las autoridades del barco, mantienen el control sanitario con los turistas contagiados.

El Caribbean Princess está navegando a aguas del Caribe, hasta ahora no se ha reportado casos de emergencia por el virus. Este brote se suma al de hantavirus donde si se ha reportado fallecidos. Esta embarcación es una de las más famosas por su lujo y confort, tiene capacidad para 3.140 pasajeros.

Reportaron brote de norovirus en crucero rumbo a República Dominicana

El norovirus es un virus muy contagioso que causa gastroenteritis aguda, caracterizada por la inflamación del estómago o los intestinos, provocando vómitos y diarrea intensos. Conocido como el «virus del vómito de invierno» o gripe estomacal.

Este se transmite fácilmente por alimentos/agua contaminados, superficies sucias o contacto directo con personas infectadas. Los pacientes deben estar hidratados completamente con agua y bebidas.

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